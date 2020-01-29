Sultangazi'de göçüğün meydana geldiği iş yeri havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de göçüğün meydana geldiği iş yeri havadan görüntülendi - Son Dakika

Sultangazi'de göçüğün meydana geldiği iş yeri havadan görüntülendi

18 dakika önce

Sultangazi'de göçüğün meydana geldiği 2 katlı iş yeri havadan görüntülendi.

Sultangazi'de göçüğün meydana geldiği iş yeri havadan görüntülendi, System.String[]

Sultangazi'de göçüğün meydana geldiği 2 katlı iş yeri havadan görüntülendi.


Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde sandalye üretimi ve hurda atık dönüşümü yapılan 2 katlı iş yerinin ikinci katında bir kişi iş makinesiyle çalışırken betonun çökmesiyle birlikte aşağıya düşmüştü. Bu esnada alt katta çalışan yabancı uyruklu bir işçi göçük altında kalmıştı. Göçük altında kalan işçi hastaneye kaldırılırken ikinci kattan düşen iş makinesi sürücüsü kazayı yara almadan atlatmıştı. Göçüğün meydana geldiği iş yeri havadan görüntülendi. Görüntülerde, polis ekiplerinin iş yerinde incelemelerde bulunduğu görülüyor. - İSTANBUL

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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