SULTANGAZİ'DE GÖÇÜK ALTINDAKİ İŞÇİ KURTARILDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE GÖÇÜK ALTINDAKİ İŞÇİ KURTARILDI
Haber-Kamera: Emin YEŞİL-Ersan SAN/Sultangazi'de alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük altında kalan işçi arkadaşları tarafından kurtarıldıOlay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2243 Sokak'ta dün öğle saatlerinde meydana geldi.
Haber-Kamera: Emin YEŞİL-Ersan SAN/
Sultangazi'de alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük altında kalan işçi arkadaşları tarafından kurtarıldıOlay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2243 Sokak'ta dün öğle saatlerinde meydana geldi. İnternet hattı çalışması yapıldığı sırasında göçük oluştu. Çalışma yapan işçi toprak altında kaldı. Bir süre toprak altında mahsur kalan işçi, arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya ilişkin araştırma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:46 Kaynak: DHA
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