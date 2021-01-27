Sultangazi'de gökyüzü bilimleri meraklıları için planetaryum açıldı - Son Dakika

Sultangazi Belediyesinin gökyüzü bilimleri meraklıları için yaptırdığı planetaryum hizmete açıldı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nin terasında inşa edilen 7 metrekare kubbe genişliğine ve yüksek görüntü kalitesine sahip planetaryumu öğrenciler randevu sistemi ile ücretsiz gezebilecek. 34 kişi oturma kapasitesine sahip planetaryumdaki yarım saatlik sunumlarda öğrencilere gökyüzü ve uzay bilimleri hakkında üç boyutlu videolar izletilecek.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, planetaryumun gökyüzü bilimlerine merak salan her yaşta insanın hizmetine açık olduğunu söyledi.

Uzay evinde gökyüzü, güneş, gezegenler ve gök cisimlerinin sanal ortamda görülebileceğini belirten Dursun, "Bilime meraklı gençler ve çocuklarımızın burada bilimle iç içe yaşamalarını sağlayacağız. Teknolojinin gençler ve çocukların hayatındaki önemi biliyoruz. Teknolojinin bir tarafı da bilim. Bizler de bilimle ilgili çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz." dedi.

Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde yaklaşık 3 yıldır faaliyette bulunduklarını anımsatan Dursun, merkezi planetaryum ile taçlandırdıklarını kaydetti.

Dursun, uzay evinde gökyüzüyle ilgili birçok bilinmeyeni bilinir hale getireceklerini ifade ederek, "Özellikle bilime meraklı gençlerimizi Sultangazi'ye davet ediyoruz. Sultangazi Bilim Merkezi'nde bilimle iç içe olmak isteyenleri misafir etmek istiyoruz. Bu bilim merkeziyle yeni Türk bilim insanlarının yetişmesi adına tohum atmış oluyoruz." diye konuştu.