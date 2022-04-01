Sultangazi'de göreve başlayan öğretmenlere 'hoş geldiniz programı' - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de göreve başlayan öğretmenlere 'hoş geldiniz programı'

01.04.2022 11:59
Sultangazi'de göreve başlayan öğretmenlere 'hoş geldiniz programı'

Sultangazi Belediyesi, ilçede göreve başlayan 750 öğretmeni bir programla karşıladı.

Sultangazi Belediyesi, ilçede göreve başlayan 750 öğretmeni bir programla karşıladı. Programda, yeni atanan öğretmenlerle bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Değerli öğretmen arkadaşlarım, güzel ilçemize hoş geldiniz. Sizler, çok kıymetli bir görevi icra edeceksiniz; bizler de Sultangazi Belediyesi olarak, her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un, ataması Sultangazi'ye gerçekleşen 750 öğretmeni ağırladığı programa, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, şube müdürleri, başkan yardımcıları ile danışmanları ve meclis üyeleri katıldı.

SULTANGAZİ EĞİTİMLE GELİŞİYOR

Masaları ziyaret ederek tüm öğretmenlerle ilgilenen Başkan Dursun, kendilerine görevlerinde başarılar diledi. Genç öğretmenlerden oluşan müzik ekibinin, birbirinden keyifli parçalarla neşe kattığı akşam oldukça sıcak bir atmosfere sahne oldu.

Yemeğin ardından öğretmenlere hitap eden Başkan Dursun, "Eğitim, bizim için çok büyük önem taşıyor. Çünkü bir şehrin gelişmesi, ancak eğitimle olur. Eğitimli insan, çevresine saygılı insandır. Böyle nesillerin yetişmesi ve güzel ilçemizi ileriye taşımak adına eğitim alanında büyük gayret gösteriyoruz. Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk iş, Yayla Mahallemize bir okul kazandırmak oldu. Şimdi orada yaklaşık bin 500 çocuğumuz eğitim alıyor. Sultangazimize yeni okullar kazandırmaya devam ediyoruz. Ayrıca, ilçemizdeki okullarımıza desteğimizi her zaman sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlarım; sizler Sultangazi'nin çocuklarına, gençlerine ışık olmaya geldiniz. Sizlerin kıymetli çabalarınızla evlatlarımız hayata en iyi şekilde hazırlanacak. Bizler de, Sultangazi Belediyesi olarak sizleri desteklemeye, Sultangazimizi eğitimle ileriye taşımaya her zaman devam edeceğiz." şeklinde konuştu.


Sultangazi'de göreve başlayan öğretmenlere 'hoş geldiniz programı'
Sultangazi'de göreve başlayan öğretmenlere 'hoş geldiniz programı'
Sultangazi'de göreve başlayan öğretmenlere 'hoş geldiniz programı'
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! MSB: '1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 17'si büyük, 66'sı orta çaplı olmak üzere 83 operasyon icra edilerek 92 terörist, 24 Temmuz 2015'ten... Son dakika haberleri! MSB: '1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 17'si büyük, 66'sı orta çaplı olmak üzere 83 operasyon icra edilerek 92 terörist, 24 Temmuz 2015'ten... Bozüyük'te Kütüphane Haftası kutlandı Bozüyük'te Kütüphane Haftası kutlandı

Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Hisarcık, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de göreve başlayan öğretmenlere 'hoş geldiniz programı' - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 12:08:22. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de göreve başlayan öğretmenlere 'hoş geldiniz programı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement