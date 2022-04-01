Sultangazi'de göreve başlayan öğretmenlere 'hoş geldiniz programı' - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, ilçede göreve başlayan 750 öğretmeni bir programla karşıladı. Programda, yeni atanan öğretmenlerle bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Değerli öğretmen arkadaşlarım, güzel ilçemize hoş geldiniz. Sizler, çok kıymetli bir görevi icra edeceksiniz; bizler de Sultangazi Belediyesi olarak, her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un, ataması Sultangazi'ye gerçekleşen 750 öğretmeni ağırladığı programa, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, şube müdürleri, başkan yardımcıları ile danışmanları ve meclis üyeleri katıldı.

SULTANGAZİ EĞİTİMLE GELİŞİYOR

Masaları ziyaret ederek tüm öğretmenlerle ilgilenen Başkan Dursun, kendilerine görevlerinde başarılar diledi. Genç öğretmenlerden oluşan müzik ekibinin, birbirinden keyifli parçalarla neşe kattığı akşam oldukça sıcak bir atmosfere sahne oldu.

Yemeğin ardından öğretmenlere hitap eden Başkan Dursun, "Eğitim, bizim için çok büyük önem taşıyor. Çünkü bir şehrin gelişmesi, ancak eğitimle olur. Eğitimli insan, çevresine saygılı insandır. Böyle nesillerin yetişmesi ve güzel ilçemizi ileriye taşımak adına eğitim alanında büyük gayret gösteriyoruz. Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk iş, Yayla Mahallemize bir okul kazandırmak oldu. Şimdi orada yaklaşık bin 500 çocuğumuz eğitim alıyor. Sultangazimize yeni okullar kazandırmaya devam ediyoruz. Ayrıca, ilçemizdeki okullarımıza desteğimizi her zaman sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlarım; sizler Sultangazi'nin çocuklarına, gençlerine ışık olmaya geldiniz. Sizlerin kıymetli çabalarınızla evlatlarımız hayata en iyi şekilde hazırlanacak. Bizler de, Sultangazi Belediyesi olarak sizleri desteklemeye, Sultangazimizi eğitimle ileriye taşımaya her zaman devam edeceğiz." şeklinde konuştu.