SULTANGAZİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan sürücü yaralanırken, araç itfaiye ekipleri tarafından yuvarlandığı yerden çıkartıldı.

Kaza, Sulçuklu Bulvarı Habibler istikametinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki korkulukları aşarak şarampole yuvarlandı. Aracın içinde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerindeki ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye götürülen sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Hafif ticari araç ise yuvarlandığı yerden itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

"BURAYA ACİL ÇÖZÜM GEREKİYOR"

Mahalle sakini Osman Gökolan, "Burada devamlı kaza oluyor. Bu tel örgüler burayı koruyamıyor. Bu kaçıncı kaza ? Hep aynı şekilde kazalar oluyor. Buraya acil çözüm gerekiyor. Kazayı ben görmedim ama söylenenlere göre virajı alamayarak düşmüş. Birazda hızlıymış" dedi.