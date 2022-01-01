Üye Girişi
SULTANGAZİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

01.01.2022 16:18

SULTANGAZİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

SULTANGAZİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan sürücü yaralanırken, araç itfaiye ekipleri tarafından yuvarlandığı yerden çıkartıldı.

Kaza, Sulçuklu Bulvarı Habibler istikametinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki korkulukları aşarak şarampole yuvarlandı. Aracın içinde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerindeki ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye götürülen sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Hafif ticari araç ise yuvarlandığı yerden itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

"BURAYA ACİL ÇÖZÜM GEREKİYOR"

Mahalle sakini Osman Gökolan, "Burada devamlı kaza oluyor. Bu tel örgüler burayı koruyamıyor. Bu kaçıncı kaza ? Hep aynı şekilde kazalar oluyor. Buraya acil çözüm gerekiyor. Kazayı ben görmedim ama söylenenlere göre virajı alamayarak düşmüş. Birazda hızlıymış" dedi.

SULTANGAZİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI
SULTANGAZİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI
SULTANGAZİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

YORUMLAR
500

Habipler, Tragger, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI - Son Dakika


Bu acı anlatılmaz! Yeni yılın ilk gününde 3 evladını toprağa verdi Bu acı anlatılmaz! Yeni yılın ilk gününde 3 evladını toprağa verdi         
16:36
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti         
12:07
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü         
01:00
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti         
00:04
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt         
17:09

Son Dakika Haberleri
16:36 Bu acı anlatılmaz! Yeni yılın ilk gününde 3 evladını toprağa verdi
16:35 Genç şarkıcı Miley Cyrus, elbisesi düşünce sahnede çıplak kaldı
16:34 Zam yağmurundan trafik sigortası da etkilendi! Yeni tarife 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak
16:33 Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi
16:15 Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın yeni imajı beğeni topladı
16:11 Büyük ikramiye isabet eden piyango biletini satan bayi sahibi: Kendime çıkmış gibi seviniyorum
16:01 Bolu Belediyesi'nin yabancılara yönelik tepki çeken uygulamaları için mahkeme kararını verdi, yürütmeyi durduruldu
15:46 Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi
15:20 Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı
15:19 Sosyal medya elektrik zammını konuşuyor! İşte gelen tepkiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 16:47:22. #1.12#
SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement