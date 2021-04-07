SULTANGAZİ'DE HAFRİYAT KAMYONU ÇARPTIĞI OTOMOBİLİ BÖYLE SÜRÜKLEDİ - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE HAFRİYAT KAMYONU ÇARPTIĞI OTOMOBİLİ BÖYLE SÜRÜKLEDİ
07.04.2021 10:06
Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonu çarptığı otomobili metrelerce sürükledi.
SULTANGAZİ-Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonu çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Otomobil 3 araca çarparak durabilirken, kaza anları kameraya yansısı.
Kaza, geçtiğimiz günlerde Sultangazi - Arnavutköy yolunda meydana geldi. Hafriyat kamyonu sürücüsü önünde giden otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle sürüklenerek 3 araca daha çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Hafriyat kamyonu sürücüsü, kaza yerinde durmayarak yoluna devam etti. Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntü dökümü:
--------------Kaza anları güvenlik kamerası
Son Dakika AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Rusya'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Türklerin kendi meselesidir, Montrö'nün yükümlülüğünü kaldırmaz 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz" Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu