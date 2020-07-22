Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşeti kamerada - Son Dakika

Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşeti kamerada

Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşeti kamerada 6 aracı biçen hafriyat kamyonu binanın duvarına çarparak durabildi Savaş alanına dönen cadde drone ile görüntülendi Sultangazi'de freni boşaldığı iddia edilen hafriyat kamyonu araçları altına alarak binanın duvarına çarptı.

Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşeti kamerada

6 aracı biçen hafriyat kamyonu binanın duvarına çarparak durabildi

Savaş alanına dönen cadde drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Sultangazi'de freni boşaldığı iddia edilen hafriyat kamyonu araçları altına alarak binanın duvarına çarptı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Adeta savaş alanına dönen cadde drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Sultangazi Hoc Ahmet Yesevi Caddesi'nde 11.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre yokuş aşağı ilerleyen hafriyat kamyonunun freni boşaldı. Birden hızlanan kamyon 3 araca çarptı, caddedeki 3 aracı da altına alarak sürükledi. Caddede büyük paniğe neden olan olayda hafriyat kamyonu bir binanın duvarına çarparak durabildi. Dehşete düşüren kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kamyonun girdiği 2662 sokağı trafiğe kapatarak emniyet şeridi çekti. Kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Adeta savaş alanına dönen cadde, drone ile havadan da görüntülendi.

Hafriyat kamyonu dehşeti kamerada

Sultangazi'de yaşanan hafriyat kamyonu dehşeti güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde hızla araçlara çarparak ilerleyen kamyon, binaya çarparak duruyor.

Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşeti kamerada

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 02:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşeti kamerada - Son Dakika
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