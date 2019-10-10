Son Dakika Haberleri: sultangazi'de hafriyat kamyonu tehlike saça saça ilerledi
Son Dakika Güncel sultangazi'de hafriyat kamyonu tehlike saça saça ilerledi

sultangazi'de hafriyat kamyonu tehlike saça saça ilerledi

1 saat önce

Sultangazi'de kapağı açılan hafriyat kamyonundan yola taş ve molozlar döküldü.

Sultangazi'de kapağı açılan hafriyat kamyonundan yola taş ve molozlar döküldü. O sırada kamyonun arkasından gelen sürücülere tehlike saçtı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'ndan meydana geldi. Cebeci Mahallesi'ne doğru ilerleyen hafriyat kamyonunun arka kapağının açılması sonucu kasasında bulunan taş ve molozlar yola döküldü. Vatandaşların tüm uyarısına rağmen hafriyat kamyonu sürücüsü yoluna devam etti. Kamyonun arka kapağının açılması sonucu yola dökülen taş ve molozlar, arkadan gelen sürücülere zor anlar yaşattı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda trafik yoğunluğunun azlığı, olası bir kazayı önledi. Yola savrulan taş ve molozlar, belediye ekipleri tarafından kısa sürede temizlendi.

sultangazi'de hafriyat kamyonu tehlike saça saça ilerledi

Esentepe Mahallesi, Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor Kulübü, Barış Pınarı Harekatı'na destek için profil fotoğrafına Türk Bayrağı koydu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü Son Dakika: Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne: Kendinize gelin, kapıları açar mültecileri yollarız Son dakika: Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:53:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: sultangazi'de hafriyat kamyonu tehlike saça saça ilerledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]