SULTANGAZİ'DE HAFRİYAT KAMYONU VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLDİ - Son Dakika

Sultangazi'de hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonun kasasında bulunan hafriyatlar yola saçıldı.

Kaza 11.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Cebeci Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZN 0347 plakalı Veysel Çalayır yönetimindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yan yatarak yola devrildi. Kazayı kamyon sürücüsü yara almadan atlatırken, kamyonun kasasında bulunan hafriyatlar yola saçıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri kazanın olduğu şeridi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen hafriyat kamyonunu yoldan kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Hafriyat kamyonunun vinçle yoldan kaldırılması ve yola dökülen hafriyatların temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.