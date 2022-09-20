Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA DRİFT KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA DRİFT KAMERADA

20.09.2022 10:43

Son dakika gündem haberi: SULTANGAZİ'de tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı.

SULTANGAZİ'de tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı.

Sultangazi Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonu sürücüsü önce sollama yaptı sonra tehlikeli hareketler yaparak uzur süre ilerledi. Hem kendisini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan hafriyat kamyonu şoförü dakikalarca drift ve sollamalar yaparak yoluna devam etti. Trafiği tehlikeye düşüren hafriyat kamyon, sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

SANAYİ SİTESİNDE DRİFT

Esentepe Mahallesi'nde bulunan Sanko Sanayi Sitesi'nde ise bir otomobil sürücüsü drift yaptı. O anları da çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Kaynak: DHA

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA DRİFT KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE HAFRİYAT KAMYONUYLA DRİFT KAMERADA - Son Dakika
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