Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de halının üzerine atılan izmarit yangın çıkardı
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Sultangazi'de halının üzerine atılan izmarit yangın çıkardı

56 dakika önce

Sultangazi'de halının üzerine atılan izmarit yangın çıkardıİSTANBUL - Sultangazi'de bir evin bodrum katında yangın çıktı.

Sultangazi'de halının üzerine atılan izmarit yangın çıkardı
İSTANBUL - Sultangazi'de bir evin bodrum katında yangın çıktı. Halının üzerine atılan izmaritin çıkardığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu.
Yangın, Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesinde 5 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, dairenin arka tarafında bulunan halıların üzerine atılan izmarit yangın çıkardı. Halıların tutuşması üzerine daire dumanla doldu. Evdeki vatandaşlar yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İtfaiye ekipleri daireye girerek duman tahliyesi yaptı. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken, mahalleli sokağa döküldü. 5 katlı apartmanın üst katlarında oturanlar ve sokaktaki vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını merakla izledi.
Sultangazi'de halının üzerine atılan izmarit yangın çıkardı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
sultangazi, itfaiye, 3. Sayfa
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