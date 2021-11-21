Sultangazi'de hamsi festivaline vatandaşlar akın etti - Son Dakika

Sultangazi'de hamsi festivaline vatandaşlar akın etti

Sultangazi'de Rize tanıtım günlerinde 3 ton hamsi dağıtıldı

İSTANBUL - Sultangazi'de düzenlenen Rize tanıtım ve hamsi festivali gününe vatandaşlar akın etti. Festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı.

Sultangazi'de düzenlenen Rize Yöresel Ürünler ve 4. Hamsi festivali vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sultangazi Belediyesi etkinlik alanına kurulan festival alanına gelen vatandaşlar hem Türkiye'nin dört bir yanından gelen ürünleri en doğal şekilde üreticisinden alma fırsatı buldu hem de dağıtılan hamsilerden yiyerek horon tepti. Vatandaşların doyasıya eğlendiği festival alanında 3 ton hamsi dağıtıldı.

Programa katılan Sultangazi Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Yiğit, "Sultangazi Belediye Başkanımızın ekibi bir kaza atlattı ondan dolayı kendileri katılamadılar sizlere çok selam yolladılar. Sultangazi'li ve Rize'li hemşerilerimizin hepiniz hoş geldiniz bugün 4.'sü düzenlenen hamsi festivalimize katılım gerçekten çok yoğun. Hamsi festivali deyince akla balık geliyor ama kıymetli belediye başkanımız Abdurrahman Dursun beyefendinin katkılarıyla biz balık sezonu açıldığından bu yana tonlarca kilo balık dağıtımı yaptık mahallelerimiz de Rize deyince akla hamsi geliyor bugünde burada hamsiye doyacağız emeği geçenlerden Allah razı olsun diyoruz." İfadelerini kullandı.

Öte yandan gün boyu sürecek festivalin sonunda İsmail Türüt sahne alarak festivale katılanları şarkılarıyla eğlendirecek.