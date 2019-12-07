Son Dakika Haberleri: SULTANGAZİ'DE HASTANENİN YÜRÜYEN MERDİVENLERDEN DÜŞEN ANNE KIZ YARALANDI
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SULTANGAZİ'DE HASTANENİN YÜRÜYEN MERDİVENLERDEN DÜŞEN ANNE KIZ YARALANDI

7 saat önce

Haber: Emin YEŞİL/Sultangazi'de, iki kadın yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı.

SULTANGAZİ'DE HASTANENİN YÜRÜYEN MERDİVENLERDEN DÜŞEN ANNE KIZ YARALANDI, System.String[]

Haber: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de, iki kadın yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı. Durumu fark eden hastane görevlileri, butona basarak merdivenleri durdurmasıyla kaza ucuz atlatıldı.Olay, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastaneye tedavi için geldiği öğrenilen 86 yaşındaki kadın ile 45 yaşındaki kızı, üst kata çıkmak için yürüyen merdivene bindi. Dengelerini kaybeden kadınlar merdivenden aşağı yuvarlanmaya başladı. Durumu fark eden hastanenin güvenlik personelleri, acil durdurma butonuna basarak merdivenleri durdurdu. Yaşlı kadın ve kızı hafif şekilde yaralandı. Yaşlı kadın sedye ile kontrol amaçlı hastanenin acil servis bölümüne kaldırılırken, kızının ise tedavisinin ayakta yapıldı. Merdivenden düşen anne kız tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Sultangazi, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:29 Kaynak: DHA
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