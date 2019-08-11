Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi
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Sultangazi'de hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi

50 dakika önce

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık hayvanını kesmek isteyen vatandaşlar Sultangazi'deki hayvan satış merkezine akın etti.

Sultangazi'de hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi, System.String[]
Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık hayvanını kesmek isteyen vatandaşlar Sultangazi'deki hayvan satış merkezine akın etti. Hayvan pazarındaki yoğunluk ve yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık hayvanlarını kesecek vatandaşlar hayvan pazarlarının yolunu tuttu. Sultangazi'deki hayvan satış merkezi tıklım tıklım doldu. Yol üzerinde araçlar çift sıra park yaparken, vatandaşlar hayvan satış merkezine ulaşmakta zorluk çekti.

Sürücüler yaklaşık 1 saatlik yolun ardından hayvan satış merkezine ulaşabildi.Hayvan pazarındaki yoğunluk ve yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:55 Kaynak: İHA
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