Sultangazi'de hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Sultangazi'de hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi Yolda uzun araç kuyrukları oluştuİSTANBUL - Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık hayvanını kesmek isteyen vatandaşlar Sultangazi'deki hayvan satış merkezine akın etti.

Sultangazi'de hayvan pazarındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık hayvanını kesmek isteyen vatandaşlar Sultangazi'deki hayvan satış merkezine akın etti. Hayvan pazarındaki yoğunluk ve yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlık hayvanlarını kesecek vatandaşlar hayvan pazarlarının yolunu tuttu. Sultangazi'deki hayvan satış merkezi tıklım tıklım doldu. Yol üzerinde araçlar çift sıra park yaparken, vatandaşlar hayvan satış merkezine ulaşmakta zorluk çekti. Sürücüler yaklaşık 1 saatlik yolun ardından hayvan satış merkezine ulaşabildi.Hayvan pazarındaki yoğunluk ve yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kurban pazarının 1,5 tonluk "Aslan"ı, rekor fiyata satıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı, F-35 krizinin ardından Su-35 almak için kurumlardan görüş istedi

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı