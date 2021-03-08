Sultangazi'de her gün 'Kadınlar Günü' - Son Dakika

Sultangazi'de her gün 'Kadınlar Günü'

08.03.2021 20:34
Sultangazi'de her gün 'Kadınlar Günü', System.String[]

Sultangazi Belediyesi kadınlara yönelik çalışmalara her geçen gün yenilerini ekleniyor.

Sultangazi Belediyesi kadınlara yönelik çalışmalara her geçen gün yenilerini ekleniyor. Belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da kadın ziyaretçilere ve belediye personeline gül takdim ederek bu anlamlı günü kutladı.

Sultangazi Belediyesi, kadınları ön plana çıkaran, onları sosyal hayatta destekleyen projelere imza atmayı sürdürürken, verdiği eğitimlerle kadınların aile ekonomisine katkı sunmasına da fırsat sağlıyor. Böylece kendine güvenen, yeteneklerini fark ederek gücünü ortaya koyan kadınların sayısı her geçen gün daha da artıyor.

Sultangazi Kadın Kültür Mesleki ve Sanat Akademisi

Sultangazi Belediyesi, sadece kadınlara yönelik hizmet veren bir merkezi hayata geçirdi. Sultangazi Kadın Kültür Mesleki ve Sanat Akademisi (SU-MEKAN) adıyla faaliyet gösteren merkezde kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetler gerçekleştiriliyor. SU-MEKAN bünyesinde çeşitli kurslara ev sahipliği yapan atölyeler, kadın spor merkezi, mini konferans salonu, çok amaçlı salon bulunuyor. Merkezde kadınların atölyelerdeki eğitimlerle yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin sergilenip satışa sunulabileceği 'Sultan Kadın' da yer alıyor. Binanın alt katında ise halka açık bir kütüphane hizmet veriyor.

Bilgi Evleri

Kadınlara yönelik kurslar SU-MEKAN ile sınırlı kalmıyor. Cebeci Bilgi Evi, 75. Yıl Bilgi Evi ve Cumhuriyet Bilgi Evi'nde de alanında uzman eğitmenler, nakış, takı yapımı, iğne oyası, bilgisayar gibi çeşitli alanlarda eğitimler veriyor.

Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezi

SU-MEKAN bünyesinde bulunan Sultangazi Aile Destek Merkezi (SADEM), kadınlara psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Psikolog ve aile danışmanları, verdiği ücretsiz terapiler ile kadınlara psikolojik destek sağlıyor.

Kadınlar için spor merkezleri

Sultangazi Belediyesi, kadınların rahatça spor yapabileceği alanlar oluşturmayı sürdürüyor. Sultançiftliği, İsmetpaşa, 50. Yıl, Habibler, Uğur Mumcu Spor Salonu, Yayla ve Gazi Mahallesi olmak üzere 7 mahallede hizmete sunulan modern spor merkezlerinde uzman hocalar eşliğinde kadınlara özel spor ve fitness eğitimleri veriliyor. Spor salonlarının sayısını artırmak için çalışmalar devam ediyor.

4 mevsim doğa yürüyüşleri

Sultangazili kadınlar, haftanın 3 günü Şehir Ormanları'nda sabah yürüyüşlerinde buluşuyor. Kadınlar, yürüyüş yaptıktan sonra uzman hocalar eşliğinde egzersiz çalışması da yapıyor.

Yenilikçi Girişimci Kadınlar Projesi

Sultangazi Belediyesi, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) tarafından fonlanan 'Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi' projesini hayata geçirdi. Alanında uzman eğitimciler, mutfak ve dikiş atölyelerinde kadın katılımcılara uygulamalı eğitimler verdi. Mutfak atölyesinde kadınlar organik gıda üretimi konusunda eğitim alarak, erişte, nar ve ayva reçeli üretimi gerçekleştirdi. Dikiş atölyesinde ise korona virüs salgınında insanların yanından ayırmadığı maskelerin nasıl yapıldığına dair eğitim verildi.

Seyyah Kadın

"Seyyah Kadın Projesi" ile ilçede ikamet eden kadınlar için Türkiye'nin farklı bölgelerine kültürel geziler düzenlendi. Kapadokya, Bursa, Edirne, Konya, Nevşehir ve Çanakkale gezileri ile Sultangazili kadınlar Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulmuş oldu. Pandemi dolayısıyla Seyyah Kadın gezilerine ara verildi.

Sultangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personeline ve belediyeye gelen kadın ziyaretçilere anlamlı bir jest yaptı. Misafirleri kapıda karşılayan ekipler, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak kırmızı gül takdim etti.

"Kadın dokunduğu her şeyi güzelleştirir"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, belediye personelleri dahil olmak üzere tüm kadınların gününü kutladı. Başkan Dursun, "Bir gün değil, belediye olarak her gün kadınlarımızı düşünüyor, onları ön plana çıkaran projeleri hayata geçiriyoruz. Biliyoruz ki bir kadın dokunduğu her şeyi değiştirip güzelleştirebilir. Onların mutlu ve huzurlu olması demek, çevresindekilerin de, ailenin de huzur içinde olması demektir. Sevgi, şefkat ve özveri timsali tüm kadınlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu - İSTANBUL

Kadınlar Günü, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de her gün 'Kadınlar Günü' - Son Dakika


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