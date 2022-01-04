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Sultangazi'de hırsız girdiği evden aldığı anahtarla 250 bin TL'lik otomobili çaldı - Son Dakika

Sultangazi'de hırsız girdiği evden aldığı anahtarla 250 bin TL'lik otomobili çaldı

04.01.2022 16:34
Sultangazi'de hırsız girdiği evden aldığı anahtarla 250 bin TL'lik otomobili çaldı

Sultangazi'de kimliği belirsiz 4 şüpheli şahıs, hırsızlık için girdikleri bir apartmandaki bütün daireleri teker teker kontrol etti.

Sultangazi'de kimliği belirsiz 4 şüpheli şahıs, hırsızlık için girdikleri bir apartmandaki bütün daireleri teker teker kontrol etti. 4 saniyede girdikleri apartmanda tüm daireleri kontrol eden şahıslar, girdikleri bir daireden 2 adet cep telefonu ve 250 Bin TL değerindeki otomobil anahtarını çalarak 9 dakikada çıkan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Aralık 2021 günü saat 04: 30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanı gözüne kestiren hırsızlar araçla binanın önüne geldi. Daha sonra kapüşonlu ve yüzlerinde cerrahi maske bulunan 4 hırsızdan 3'ü ellerindeki cihaz ile 4 saniyede binanın kapısını açarak içeri girdi. Diğeri ise araçta bekledi. Apartman içerisinde bütün daireleri kontrol eden şahıslar, daha sonra bir daireye girdi. Hırsızlar, girdikleri evden 2 adet cep telefonu, bir miktar ziynet eşyası, bir miktar para ve 250 Bin TL değerindeki otomobil anahtarını alıp çıktı. Ardından daireden ayrılan 3 hırsız, girdikleri evden aldıkları otomobil anahtarı ile indikleri sokakta araçları teker teker kontrol etti. Uzaktan kumanda ile buldukları araca binen şahıslar daha sonra olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Olay sonrası durumu fark eden Mehmet Solak, karakola giderek şikayette bulundu.

4 SANİYEDE GİRDİKLERİ BİNADAN 9 DAKİKADA ÇIKTILAR

Kapşonlu ve yüzlerinde cerrahi maske bulunan 4 şahsın gerçekleştirdiği hırsızlık olayında, apartman kapısını 4 saniyede açarak binaya girdi. Apartmandaki daireleri teker teker kontrol eden şahıslar yaklaşık 9 dakika sonra binadan ayrıldı.

ŞÜPHELİ ŞAHISLARIN O ANLARI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık olayında gözlerine kestirdikleri binaya otomobil ile gelen 4 hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil ile sokak üzerinde duran şahıslardan 3'ü araçtan inerek binaya girdiği görülüyor.

ÇALINAN OTOMOBİLİN EN SON BAĞCILAR'DA BİR HIRSIZLIK OLAYINDA KULLANILDI

Aracı çalınan Mehmet Solak, "Olay 29 Aralık günü saat 04.30 civarlarında oldu. Kimliği belirsiz maskeli 4 şahıs araçla gelerek kapıdan içeriye 3 kişi giriyorlar. Kapı şifreli ama ellerindeki alet ile kapıyı açmaları 4 saniye sürüyor. 4 saniye içerisinde kapıyı açıyorlar. Binadaki bütün kapıları yokluyorlar. En son benim daireme giriyorlar. Dairemden 2 adet cep telefonu, eşimin çantası, benim cüzdanım ve arabamın anahtarlarını alarak binadan ayrılmaları 9 dakika sürüyor. 9 Dakika sonra aşağıya inerek benim aracıma binerek geldikleri diğer araçla beraber 2 araç peş peşe gidiyorlar. Binaya girip çıkmaları 9 dakika. 1 tanesi şoför olan 4 şahsın o anları kameraya yansıyor. Hepsi kapşonlu ve maskeli şahıslar. Hesapladığımızda 250 - 300 Bin TL civarında zararımız var" dedi. Polis ekipleri olay sonrası şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(Burak Uğur - Hasan Tik - Selim Bayraktar/ İHA)

Sultangazi'de hırsız girdiği evden aldığı anahtarla 250 bin TL'lik otomobili çaldı
Sultangazi'de hırsız girdiği evden aldığı anahtarla 250 bin TL'lik otomobili çaldı
Sultangazi'de hırsız girdiği evden aldığı anahtarla 250 bin TL'lik otomobili çaldı

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Türk Lirası, Sultangazi, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de hırsız girdiği evden aldığı anahtarla 250 bin TL'lik otomobili çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de hırsız girdiği evden aldığı anahtarla 250 bin TL'lik otomobili çaldı - Son Dakika
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