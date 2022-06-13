Sultangazi'de hırsızlar göçmenlerin evini soydu, o anlar kamerada - Son Dakika
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Sultangazi'de hırsızlar göçmenlerin evini soydu, o anlar kamerada

13.06.2022 20:04

Sultangazi'deki Afgan göçmenlerin kaldığı eve penceresinden içeriye giren hırsızlar, evdeki telefon ve bir miktar parayı çalarak kaçtı.

Sultangazi'deki Afgan göçmenlerin kaldığı eve penceresinden içeriye giren hırsızlar, evdeki telefon ve bir miktar parayı çalarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Yayla Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki hırsız, Afgan göçmenlerin oturduğu evin penceresinden içeriye girdi. Evde bir süre gezen hırsızlar, evden iki tane cep telefonu ve bir miktar para çalarak pencereden tekrar çıkıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların pencereden içeriye girdiği, sonrasında ise çıkarak kaçtığı görülüyor.

(Hasan Tik/İHA)

Sultangazi'de hırsızlar göçmenlerin evini soydu, o anlar kamerada
Sultangazi'de hırsızlar göçmenlerin evini soydu, o anlar kamerada
Sultangazi'de hırsızlar göçmenlerin evini soydu, o anlar kamerada
Sultangazi'de hırsızlar göçmenlerin evini soydu, o anlar kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de hırsızlar göçmenlerin evini soydu, o anlar kamerada - Son Dakika

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