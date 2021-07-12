Üye Girişi
SULTANGAZİ'DE HIRSIZLAR SERT KAYAYA ÇARPTI; ŞÜPHELİLERİN TEHDİTLERİ İŞ BIRAKTIRDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE HIRSIZLAR SERT KAYAYA ÇARPTI; ŞÜPHELİLERİN TEHDİTLERİ İŞ BIRAKTIRDI

12.07.2021 09:53

SULTANGAZİ'DE HIRSIZLAR SERT KAYAYA ÇARPTI; ŞÜPHELİLERİN TEHDİTLERİ İŞ BIRAKTIRDIHaber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de çaldıkları ayakkabılarla kaçan iki şüpheliden birini peşinden koşarak yakalayan, diğerini de mağazadan çıktığı sırada yumruklayarak etkisiz hale getiren...

SULTANGAZİ'DE HIRSIZLAR SERT KAYAYA ÇARPTI; ŞÜPHELİLERİN TEHDİTLERİ İŞ BIRAKTIRDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de çaldıkları ayakkabılarla kaçan iki şüpheliden birini peşinden koşarak yakalayan, diğerini de mağazadan çıktığı sırada yumruklayarak etkisiz hale getiren mağaza çalışanı çalınan ayakkabıları geri aldı. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansırken, yaşanan olaydan sonra ölüm tehdidi aldığını öne süren mağaza çalışanı işi bırakmak zorunda kaldı.

Olay, 2 ay önce Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan ayakkabı mağazasında meydana geldi. Mağazaya alışveriş yapmak bahanesiyle giren iki kişi, bir süre reyonları inceledi. Şüphelilerden biri, bir çift ayakkabıyı yanında getirdiği poşete koyduktan sonra mağazadan çıktı. Mağaza çalışanlarından Mehmet Akgümüş (25), şüphelinin peşinden koştu. Kısa sürede şüpheliyi yakalayan Akgümüş, çalınan ayakkabıyı geri aldı. Akgümüş, bu sıradaa mağazadan çıktığını fark ettiği diğer şüpheliyi yumruklayarak etkisiz hale getirdi.

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİM"

Yaşanan olaydan sonra şüphelilerin kendisini ölümle tehdit etmeye başladığını söyleyen Mehmet Akgümüş, çalıştığı kurumun kendisine sahip çıkmamasından dolayı işi bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Akgümüş, "Bunlar mağazaya 2-3 defa daha gelmişlerdi. Ben bunlardan şüphelendiğim için her geldiklerinde takip ediyordum. Onların daha önce çaldıkları ürünler benim mola süreme denk geldi. Son olarak mağazanın kapanmasına son iki saat kala gelmişlerdi. Akşam saatleriydi, ben bunları gördüm. İçeri girerken selam da veriyorlardı. Bunlar gelirken sadece hırsızlıkta yapmıyorlardı. Mağazada çalışan kadın personellerden numaralarını istiyorlardı. Arkadaşlarımız da ısrarla numaralarını vermek istemiyorlardı. Açıkçası biraz da bundan dolayı sinirlenmiştim. Aslında bunlar dört kişiler. Bir tanesi ortalığı gözlüyor, ikincisi bir arkadaşımızı oyalıyor. Bir diğeri de çaldığı ürünleri mavi poşete koyup kaçıyor. Ben ürünleri çalan kişiyi izliyordum. Ürünleri alıp koşarak kaçtığında ben de peşinden koşarak gittim. Daha sonra yakalayıp ürünleri aldım. Geri geldiğimde kadın çalışma arkadaşlarımızdan numaralarını isteyen kişinin çıktığını gördüm. Sinirlenerek ona da yumruk attım. Kameraya yansımayan görüntülerde şahıslardan bir başkası bana bıçak çekti ve bana saldırdılar. Polise haber verdik, geldi, bunları aldı. Ancak mağaza sorumlumuz şikayetçi olmadığı için serbest bırakıldılar. Ancak ben dava açsam dava açılıyor. Ayakkabı benim ayakkabım mı? değil. Çalındığı zaman bizden mi kesiliyor? Bizden kesiliyor. Neden benden gitsin de sizden gitmesin? Siz niye davacı olmuyorsunuz ve kurum olarak benim yanımda durmuyorsunuz? Bu olaydan sonra üç kişi beni ölümle tehdit etmeye başladı. Bunu çalıştığım firmama söyledim. Ölümle tehdit edildiğim ve yaşanılan olayın unutulması için 1 ya da 2 hafta izin istedim. İzin vermediler. Başka bir mağaza şubesinde çalışmak için öneri de bulundum. Buna da olumsuz cevap verdiler. Her gün iş çıkışı arka kapıdan beni gönderiyorlardı. Ben de bana çalıştığım kurum tarafından sahip çıkılmadığı için işten çıktım. Kendim bireysel olarak gidip, konu uzar diye şikayette bulunmadım" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde mavi poşetle koşarak dışarı çıkan şüphelinin peşinden koşan Akgümüş'ün, elinde mavi poşetle geri geldiği ve bu sırada mağazadan çıkan diğer şüpheliye yumrukla saldırdığı, çevredekilerin de olan biteni meraklı gözlerle islediği görülüyor.

SULTANGAZİ'DE HIRSIZLAR SERT KAYAYA ÇARPTI; ŞÜPHELİLERİN TEHDİTLERİ İŞ BIRAKTIRDI
SULTANGAZİ'DE HIRSIZLAR SERT KAYAYA ÇARPTI; ŞÜPHELİLERİN TEHDİTLERİ İŞ BIRAKTIRDI
SULTANGAZİ'DE HIRSIZLAR SERT KAYAYA ÇARPTI; ŞÜPHELİLERİN TEHDİTLERİ İŞ BIRAKTIRDI
SULTANGAZİ'DE HIRSIZLAR SERT KAYAYA ÇARPTI; ŞÜPHELİLERİN TEHDİTLERİ İŞ BIRAKTIRDI
SULTANGAZİ'DE HIRSIZLAR SERT KAYAYA ÇARPTI; ŞÜPHELİLERİN TEHDİTLERİ İŞ BIRAKTIRDI

Sultangazi, Edirne, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE HIRSIZLAR SERT KAYAYA ÇARPTI; ŞÜPHELİLERİN TEHDİTLERİ İŞ BIRAKTIRDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak 17:23 Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak Kabine toplantısı başladı! Masada Kurban Bayramı tatili var 17:15 Kabine toplantısı başladı! Masada Kurban Bayramı tatili var Eski futbolcu Yalçın Ayhan yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları uyardı: Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın 16:57 Eski futbolcu Yalçın Ayhan yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları uyardı: Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın
EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi 16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi CHP, 16:15 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı 16:05 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi 15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi Açık denizde tekneleri alabora olan gençler, 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtarıldı 15:14 Açık denizde tekneleri alabora olan gençler, 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtarıldı

Son Dakika Haberleri
17:32 Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı
17:22 Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak
17:17 Adli Tıp Raporu "Diri diri yakıldı" dedi, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı çareyi ilk yardım belgesine sığınmakta buldu
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
16:41 Kadın yarışmacı arkadaşının cinsel organını elledi! İzleyenler şaşkına döndü
16:33 Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.
16:24 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı
16:14 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım
16:04 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı         
17:32
Adli Tıp Raporu Adli Tıp Raporu "Diri diri yakıldı" dedi, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı çareyi ilk yardım belgesine sığınmakta buldu         
17:17
Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif         
17:09
Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi Altının kilogramı 496 bin liraya geriledi         
16:55
Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı. Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.         
16:33
Kritik süreç devam ediyor! Buse Varol'dan Alişan'ın yoğun bakımdaki kardeşi Selçuk Tektaş hakkında paylaşım Kritik süreç devam ediyor! Buse Varol'dan Alişan'ın yoğun bakımdaki kardeşi Selçuk Tektaş hakkında paylaşım         
16:07
Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti         
15:59
İki kez üst üste taciz iddiası! Döner yerken gözaltına alındı İki kez üst üste taciz iddiası! Döner yerken gözaltına alındı         
15:27
Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul etti Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul etti         
14:59
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor         
14:21
İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler         
13:41
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim 13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim         
13:34
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada         
11:49
Yakın çevresine Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 17:46:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SULTANGAZİ'DE HIRSIZLAR SERT KAYAYA ÇARPTI; ŞÜPHELİLERİN TEHDİTLERİ İŞ BIRAKTIRDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement