SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

Yoldan geçenler müdahale etmedi, şüpheliler diğer araçlara yol verdi.

Ersan SAN İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de tekstil atölyesine hafif ticari araçla gelerek kepenkleri kırdıktan sonra içeri giren hırsızlar koliler dolusu ürünü çaldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan hırsızlık sırasında yoldan geçenler müdahale etmezken, şüpheliler trafiği aksatmamak için diğer araçlara yol verdi.

Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinde meydana geldi. Hafif ticari araçla gelen yüzleri maskeli 4 şüpheliden biri direksiyon başında kalırken, diğer 3 şüpheli birkaç saniye içerisinde kepenk kilitlerini kırdı. Kepengi yarıya kadar açan şüphelilerden biri sürünerek içeri girerken kolileri tek tek dışarı çıkarttı. Yoldan geçenlerin kayıtsız kaldığı hırsızlık olayı gerçekleşirken direksiyon başındaki şüphelinin yol isteyen bir minibüse yol verdikten sonra tekrar yolun ortasına geldiği dikkat çekti. Polis, güvenlik kamera kayıtları ve parmak izlerini incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.