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Sultangazi'de hırsızlık operasyonu

6 saat önce

Sultangazi'de kamyonet içerisinden cep telefonu çalma anları güvenlik kamerasına yansıyan iki şüpheli tutuklandı.

Sultangazi'de hırsızlık operasyonu, System.String[]

Sultangazi'de kamyonet içerisinden cep telefonu çalma anları güvenlik kamerasına yansıyan iki şüpheli tutuklandı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde bir kamyonet içerisinde cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Ömer E. ve Yaşar T'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Kimlik sorguları yapılan şüphelilerden Ömer E'nin 11 Yaşar T'nin ise 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:50 Kaynak: AA
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