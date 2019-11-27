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Sultangazi'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

6 saat önce

Sultangazi'de, hırsızlık şüphelisi iki kişi gözaltına alındı.

Sultangazi'de hırsızlık şüphelileri yakalandı, System.String[]

Sultangazi'de, hırsızlık şüphelisi iki kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cebeci Mahallesinde bir evden cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, çevredeki gu¨venlik kamera göru¨ntu¨lerinden şüphelilerden Y.Y. ve A.T.'yi tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli A.T.'nin, "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu kullanmak" ve "otodan hırsızlık" olmak üzere 11 suç kaydının, Y.Y.'nin ise "evden hırsızlık", "işyerinden hırsızlık", "yağma", "uyuşturucu kullanmak gibi 27 suçtan kaydının bulunduğunu belirlendi.

A.T., savcılık talimatıyla Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultangazi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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