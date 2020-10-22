SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ MARKET ÇALIŞANLARININ ELİNDEN KAÇTI - Son Dakika

Sultangazi'de marketten çaldığı telefon ve ürünlerle kaçmaya çalıştığı öne sürülen hırsız market çalışanları tarafından yakalandı. Çalışanlar hırsızın kaçmaması için kepenkleri kapattı ancak hırsız çalışanların elinden kaçmayı başardı.

MARKET ÇALIŞANLARI TARAFINDAN YAKALANDI

Olay, 50.Yıl Mahallesi'nde bulunan markette yaşandı. Alışveriş yapmak bahanesiyle markete gelen şüpheli, iddiaya göre market çalışanlarından birinin cep telefonunu çaldı. Daha sonra reyonları inceleyen şüpheli, etrafına bakıp kimsenin olmadığını görünce bazı ürünleri ceplerine koydu. Bir market çalışanı tarafından fark edilen kişi, kapıdan dışarı çıkıp kaçmaya çalışırken çalışanlar tarafından yakalandı. İçeri alınan ve kaçmaması için marketin kepenklerini yarı açık şekilde kapatan çalışanlar, hırsız şüphelisini zapt etmeye çalıştı. Şüpheli market çalışanlarının elinden kurtularak, kaçtı. Olayla ilgili market çalışanlarının polise ihbarda bulunmadığı öğrenildi.

O ANLAR MÜŞTERİNİN CEP TELEFONUNA YANSIDIÖte yandan, market içinde yaşanan o anlar ise bir müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, market çalışanının şüphelinin kaçmaması için zapt etmeye çalıştığı görülüyor. Kasiyer olduğu öğrenilen ve cep telefonu çalınan bir başka çalışanın ise şüpheliye, "Telefonumu ver" dediği duyuluyor. Kısa bir süre sonra şüphelinin cebinden çalınan telefonunu alıyor. Şüphelinin ise kendisini zapt eden diğer çalışana kendisini bırakması için dil döktüğü kameraya yansıyor. Daha sonra şüphelinin yarım şekilde açık bırakılan kepengin altından dışarı çıktığı görülüyor.