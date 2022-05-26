Sultangazi'de hırsızlık şüphelisine mahalleliden dayak - Son Dakika
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Sultangazi'de hırsızlık şüphelisine mahalleliden dayak

26.05.2022 09:49
Sultangazi'de hırsızlık şüphelisine mahalleliden dayak

SULTANGAZİ'de binanın çatı katında hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, mahalleli tarafından dövüldü.

SULTANGAZİ'de binanın çatı katında hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, mahalleli tarafından dövüldü.

Olay, 22 Mayıs Pazar günü Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi, gündüz vakti girdiği binanın çatı katında hırsızlık yaparken bina sakinleri tarafından yakalandı. Dışarıya çıkarılan hırsızlık şüphelisi, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Şüpheliyi, çevredekilerden bazıları araya girerek kurtardı. Mahallelinin elinden kurtulan kişi, kaçtı. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sultangazi'de hırsızlık şüphelisine mahalleliden dayak
Sultangazi'de hırsızlık şüphelisine mahalleliden dayak
YORUMLAR
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4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı 4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı 'ASKICILIK' YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI 'ASKICILIK' YÖNTEMİYLE HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sultangazi'de hırsızlık şüphelisine mahalleliden dayak - Son Dakika
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