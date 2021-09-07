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Sultangazi'de "Hoş Geldin Bebek" programı - Son Dakika

Sultangazi'de "Hoş Geldin Bebek" programı

07.09.2021 17:33
Sultangazi'de

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, "Hoş Geldin Bebek" programı kapsamında Mimar Sinan Şehir Ormanları'nda gerçekleştirilen etkinlikte anneler ve bebekleriyle buluştu.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, "Hoş Geldin Bebek" programı kapsamında Mimar Sinan Şehir Ormanları'nda gerçekleştirilen etkinlikte anneler ve bebekleriyle buluştu.

Sultangazi'de yaşayan herkesin aynı ailenin fertleri gibi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ailenin en yeni üyeleri için de özel bir projeyi hayata geçirdi. Başkan Dursun'un eşi Tuba Dursun'un ev sahipliğinde gerçekleşen Hoş Geldin Bebek Projesi gün geçtikçe artan bir ilgiyle, yüzlerce ailenin gönlüne dokunmaya devam ediyor.

Bir aile geleneği

Aileye yeni bir üye katıldığında annesine "Hayırlı olsun ziyareti" yapmak en eski geleneklerimizden biridir. Bir bebek doğduğunda aile üyeleri güzel hediyeler eşliğinde anneyi ziyaret eder ve bebeğin hayırlı bir ömrü olsun diye dua ederler. Sultangazi Belediyesi bu güzel geleneği Hoş Geldin Bebek ile sürdürüyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, minik bebekler için hazırladığı ve içinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu hediye çantaları eşliğinde anneleri ve bebeklerini ziyaret ediyor.

Geçtiğimiz yıl Hoş Geldin Bebek programı kapsamında yeni doğan bebeklerin annelerini evlerinde ziyaret eden Tuba Dursun, yazın gelmesiyle birlikte programı Mimar Sinan Şehir Ormanlarında gerçekleştirmeye başladı. Ev ziyaretlerinde yapılamayan birçok etkinliğin böylece programa dahil edilmesiyle anneler ve çocukları, hep birlikte muhteşem doğanın içinde harika bir gün geçiriyorlar.

Tüm anneler çok değerli

Programa katılacak anneler, Sultangazi Belediyesi'nin servisleriyle mahallelerinden alınıp Mimar Sinan Şehir Ormanı'ndaki program alanına getiriliyorlar. Burada, tek tek kendileri için hazırlanmış ve onlara rezerve edilmiş masalara geçiyorlar.

Programın sonundaysa yine servislerle mahallelerine bırakılıyorlar.

Tuba Dursun, tek tek tüm anneleri ziyaret ederek onlarla hasbihal ediyor, bebeklerine sağlıklı ve mutlu ömürler diliyor. Dursun ile samimi bir sohbeti paylaşan anneler, kendilerine ve bebeklerine böyle ilgi gösterildiği için kendilerini çok özel hissettiklerini dile getiriyorlar. Ayrıca hamilelik döneminde, salgının da etkisiyle evden pek dışarı çıkamadıklarını, şimdiyse tertemiz orman havasıyla evde kaldıkları dönemin sıkıntısını attıklarını ifade ediyorlar.

'Program Hiç Bitmesin!'

Yeni doğan bebeklerin küçük yaştaki abi ve ablaları da unutulmuyor. Programda onlara özel sürprizler hazırlanıyor. Alana gelen animatörler ve palyaçolar ile müzik eşliğinde birbirinden eğlenceli oyunlar oynayan çocuklar, onlar için getirilen uysal atları gördükleri zaman ise heyecanlarını gizleyemiyor. At binen çocuklar, eğlence dolu unutamayacakları bir gün geçirmiş oluyor. Programın sonunda onları birbirinden güzel oyuncak hediyeleri beklediği halde hepsinden ortak bir itiraz yükseliyor:

'İyi ki geldiniz, hoş geldiniz!'

Tuba Dursun, Hoş Geldin Bebek programı kapsamında bugüne kadar 970 anneyle bir araya geldi. Gözlerini dünyaya Sultangazi'de açan tüm minikleri en güzel şekilde karşılama konusunda özel olarak hassasiyet gösterdiklerini belirten Tuba Dursun, "Ailemize yeni katılan tüm miniklere 'Aramıza Hoş Geldin' diyoruz. 15 mahallemizde de, ayrım gözetmeksizin tüm yeni annelerimizle bir araya geliyoruz ve bir araya gelmeye devam edeceğiz. Şu anda bizimle buluşmak isteyen 2000 annemiz daha var. Bizler, onlarla buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Çünkü onlar bizim ailemizin çok değerli bir parçası ve minik yavrularımız da ailemizin en yeni üyeleri. Annelerimiz, çocuklarımız mutlu olduğunda biz de çok mutlu oluyoruz. Yavrularımız iyi ki aramıza katıldılar, hoş geldiler! Rabbim hepsine sağlık dolu, mutluluk dolu uzun bir ömür versin" dedi.

'Ailemizle bir arada olduğumuz için çok mutluyuz'

Hoş Geldin Bebek programına katılarak eşi Tuba Dursun ile beraber aileleri ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Çok güzel bir olayı kutlamak için ailecek bir araya geldik. Minik yavrularımızın ailemize katılışını hep birlikte kutluyoruz. Çok mutluyum, çünkü Sultangazi ailemiz giderek büyüyor. Bu yavrularımız inşallah ileride vatanına, milletine hayırlı birer yetişkin olacaklar. Biz, onların en güzel şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizi her alanda Sultanşehir yapmaya son derece kararlıyız. Eğitim, en büyük öncelik verdiğimiz alanlardan biri. Değerli anneler, bugün burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah sizlere ve yavrularınıza her zaman birlikte olacağınız sağlıklı ve mutlu bir ömür nasip eylesin. Allah'a emanet olun." dedi. Hoş Geldin Bebek programı, haftanın 2 günü Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda devam ediyor. - İSTANBUL

Sultangazi'de Hoş Geldin Bebek programı
Sultangazi'de Hoş Geldin Bebek programı
Sultangazi'de Hoş Geldin Bebek programı
Sultangazi'de Hoş Geldin Bebek programı
Sultangazi'de Hoş Geldin Bebek programı
Sultangazi'de Hoş Geldin Bebek programı
Sultangazi'de Hoş Geldin Bebek programı
Sultangazi'de Hoş Geldin Bebek programı
Sultangazi'de Hoş Geldin Bebek programı
Sultangazi'de Hoş Geldin Bebek programı

Mimar Sinan, Tuba Dursun, Sultangazi, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de 'Hoş Geldin Bebek' programı - Son Dakika


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