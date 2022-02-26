Sultangazi'de hurda deposunda yangın paniği - Son Dakika
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Sultangazi'de hurda deposunda yangın paniği

26.02.2022 18:14

Sultangazi'de hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sultangazi'de hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan bir hurda deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşümde kullanılacak hurda malzemelerin bulunduğu depo henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çıkan yangını fark eden vatandaşların haber vermesi ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın çıktığı haberini alan işyeri sahibi Fatih Keskin, iş makinesiyle söndürme çalışmalarına yardım etti. Alanda bulunan plastik malzemelerin tutuşması ile hızla büyüyen yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çalışmalar sırasında vatandaşlar, zehirlenme olayına karşı itfaiye ekiplerine ayran ikram etti. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek çalışma başlattı. - İSTANBUL

Sultangazi'de hurda deposunda yangın paniği
Sultangazi'de hurda deposunda yangın paniği
Sultangazi'de hurda deposunda yangın paniği

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Sultangazi, Habipler, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de hurda deposunda yangın paniği - Son Dakika


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