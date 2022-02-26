SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN

26.02.2022 16:15

SULTANGAZİ'de, hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

SULTANGAZİ'de, hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultangazi Eski Habibler Mahallesi Alaattin Öztopuz Caddesi'nde bulunan hurdalıkta saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, haber verilmesi üzerine Habibler İstasyonuna bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN
SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN
SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN
SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN
SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN

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Sultangazi, Habipler, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN - Son Dakika


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