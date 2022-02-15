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Sultangazi'de huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Sultangazi'de huzur ve güven uygulaması

15.02.2022 00:15
Sultangazi'de huzur ve güven uygulaması

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 14 sabit noktada ve 4 umuma açık bölgede huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 14 sabit noktada ve 4 umuma açık bölgede huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde oluşturulan 14 sabit noktada ve 4 umuma açık bölgede saat 20.00 ile 22.00 arasında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada ekipler bin 605 kişinin GBT sorgusunu yaparken, 716 araç ve 58 motosikletin plaka sorgulamasını yaptı. Uygulama kapsamında ise 25 mekan denetim yapan ekipler 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek ve 1 adet balistik yelek ele geçirdi. İlçe giriş çıkışını tutan ekipler 3 araca toplamda bin 46 TL cezai işlem uyguladı. Denetimlerde genel güvenliğin tehlikeyi sokulması ve mala zarar verme şüphelisi olan 2 kişi ve 4 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar gerekli yasal işlemlerin yapılması için ilgili polis merkezlerine teslim edildi. - İSTANBUL

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Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de huzur ve güven uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
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