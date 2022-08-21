KAÇAN HIRSIZI KOŞARAK YAKALADILAR; ŞÜPHELİNİN YUMRUK YEDİĞİ ANLAR KAMERADA

SULTANGAZİ'de iddiaya göre, hırsızlık yapmak amacıyla eve giren 2 kişi, evdekilerin kendilerini fark etmesi üzerine koşarak kaçtı. Evdekiler de kaçan hırsızları yakalamak için peşlerine düştü. Şüpheliyi yakalayan ev sakinleri, kaçmaması için tişörtünden tutarken, bir yandan da yumruk attı. Olay yerine gelen polis, yakalanan şüpheliyi gözaltına alırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyrukluların kaldığı daireye iddiaya göre, hırsızlık amacıyla giren 2 kişi, içeride bulunan cep telefonlarını, ayakkabıları ve kıyafetleri çaldı. Gelen sesler üzerine uyanan ev sakinleri, hırsızlarla göz göze geldi. Bu sırada şüpheliler, hızla evden çıkarak kaçmaya başladı. Ev sakinleri de 2 kişiyi yakalamak için peşlerinden koştu. Esentepe Mahallesi'nden 50. Yıl Mahallesi'ne doğru koşan şüphelilerden biri ara sokağa girerek izini kaybettirdi. Diğer şüpheli ise, kendisini kovalayan ev sahibi tarafından Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan taksi durağının önünde yakalandı. Durakta bekleyen taksi şoförleri, ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yakalanan kişinin hırsızlık yaptığını öğrenen taksici esnafı, durumu polise bildirdi. Polisin gelmesi beklenirken şüphelinin kaçmaması için ev sakini, tişörtünden sımsıkı tuttu. Bu sırada durağın önüne gelen diğer ev sakinleri de şüpheliyi darbetmeye çalıştı.

TAKSİCİ ESNAFINI ŞAŞKINA ÇEVİREN TEKLİFKaçamayacağını anlayan şüpheli, taksicilerden ev sakinlerinin kendisini bırakması için yardım istedi. Taksici esnafı, buna olumsuz cevap verdi. Olay esnasında cadde de seyir halinde olan bir sürücü aracını park ederek, durağın önüne geldi. Ev sakinlerinden ve taksici esnafından kişinin bırakılmasını ve yaşanan zararı karşılayacağını söyledi. Duydukları karşısında şaşıran taksi durağı sorumlusu Yüksel Türkan, sürücüye tepki gösterdi. Tepki üzerine sürücü aracına binerek, caddeden ayrıldı. Yaşananlar taksi durağının güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan kişi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Ev sakinlerinin 2 kişiden şikayetçi oldukları öğrenildi. "ŞÜPHELİYİ DARBETMEYE ÇALIŞTILAR, İZİN VERMEDİK"Olayı anlatan taksi durağı sorumlusu Yüksel Türkan, "Eve girmişler, çoraplarına varana kadar çalmışlar. Anlattıklarına göre 4-5 tane telefon da çalmışlar. 3 kişilermiş. Biri de başka yöne kaçmış. Onun da peşinden koşmuşlar, yakalayamamışlar. Bir kişiyi kovalayıp, yakaladı. Buna vurmaya başladılar. Bizim durağın önüne geldiklerinde araya girdik. Olayın hırsızlık olduğunu öğrenince durumu polise bildirdik" dedi. Polisi beklerken çalınan cep telefonunun şüphelinin cebinde olduğunu öğrendiklerini dile getiren Türkan, "Ben de telefonu alarak kendisine verdim. Şüpheliyi darbetmeye çalıştılar, buna izin vermedik. O esnada siyah minibüsle bir vatandaş geldi. Bize, şüpheliyi bırakmalarını, polise teslim etmemelerini ve yaşanan zararı karşılayacağını söyledi. Ben de kendisine kızarak, 'o zaman sen de bunun ortağısın. Bu işi beraber yapıyorsunuz' diyerek tepki gösterdim. O daha sonra aracına binerek uzaklaştı. Aracın plakasını alarak, gelen ekiplere ilettim" şeklinde konuştu.