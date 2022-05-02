SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ARAZİYE UÇTU; EKİNLERİ ZARAR GÖREN KADININ TEPKİSİ - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ARAZİYE UÇTU; EKİNLERİ ZARAR GÖREN KADININ TEPKİSİ

02.05.2022 10:43

SULTANGAZİ'de sefere kısa süre önce başlayan İETT otobüsü yol kenarındaki araziye uçtu.

SULTANGAZİ'de sefere kısa süre önce başlayan İETT otobüsü yol kenarındaki araziye uçtu. Otobüsün henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne geçerken, şoför kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Yunus Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Kısa süre önce sefere başlayan ve henüz yolcu almamış olan 34 LGC 89 plakalı İETT otobüsünün iddiaya göre freni arıza yaptı. Durumu fark eden şoför, çevreye zarar vermemek için otobüsün direksiyonunu yol kenarındaki araziye çevirdi. Otobüs hızla araziye doğru uçtu. Sürücü kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarken, henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne geçti. Kazadan dolayı arazideki ekinleri zarar gören Beyihe Sarıyer, Sabah 08.00'da kalktım. Bana bahçemizde otobüs daldı dediler. 8 senedir burayı ekiyorum. Kazadan dolayı ekinlerim zarar gördü. 3- 4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış dedi.

SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ARAZİYE UÇTU; EKİNLERİ ZARAR GÖREN KADININ TEPKİSİ
SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ARAZİYE UÇTU; EKİNLERİ ZARAR GÖREN KADININ TEPKİSİ
SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ARAZİYE UÇTU; EKİNLERİ ZARAR GÖREN KADININ TEPKİSİ
SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ARAZİYE UÇTU; EKİNLERİ ZARAR GÖREN KADININ TEPKİSİ
SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ARAZİYE UÇTU; EKİNLERİ ZARAR GÖREN KADININ TEPKİSİ
SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ARAZİYE UÇTU; EKİNLERİ ZARAR GÖREN KADININ TEPKİSİ
SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ARAZİYE UÇTU; EKİNLERİ ZARAR GÖREN KADININ TEPKİSİ
SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ARAZİYE UÇTU; EKİNLERİ ZARAR GÖREN KADININ TEPKİSİ
SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ARAZİYE UÇTU; EKİNLERİ ZARAR GÖREN KADININ TEPKİSİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ARAZİYE UÇTU; EKİNLERİ ZARAR GÖREN KADININ TEPKİSİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ARAZİYE UÇTU; EKİNLERİ ZARAR GÖREN KADININ TEPKİSİ - Son Dakika
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