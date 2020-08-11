SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ORTADAN AYRILDI: FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ORTADAN AYRILDI: FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Sultangazi'de körük kısmında arıza oluşan İETT otobüsü, metrelerce sürüklendi.

SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ORTADAN AYRILDI: FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ, System.String[]

Sultangazi'de körük kısmında arıza oluşan İETT otobüsü, metrelerce sürüklendi. Kaldırım çalışmasının yapıldığı alanda bulunan parke taşlarına çarparak duran otobüste şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2382 sokakta meydana geldi. 78C hattında çalışan ve Yunus Emre Mahallesi-Fenertepe İETT Garajı seferini yapan 34 TP 7122 plakalı İETT'ye ait körüklü otobüsün, körük kısmında arıza meydana geldi. Yol çalışmaları nedeniyle sulama yapılan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, kaymaya başladı. İçinde bulunan yolcularla metrelerce sürüklenen otobüs, kaldırım çalışmasının yapıldığı alanda bulunan malzemelere çarparak durabildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüsle yola devam etti.

EKİPLERİN 3 SAATLİK ÇALIŞMASININ ARDINDAN OTOBÜS ÇEKİLEBİLDİKazanın ardından olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından otobüs, çekiciye alındı. Otobüsün çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.  GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Kaza anında olay yerinde bulunan Yaşar Karaoğlan yaşananları anlattı. Karaoğlan, yolda yapılan çalışmalara dikkat çekerek, "Sultangazi Belediyesi burada bir çalışma yapıyordu. Kaldırım çalışması yapılıyordu. Yollar toz olduğu için burayı sulamaya geldiler. Otobüs arkadan biraz hızlı geldi. Kaymaya başladı. Kayınca bu yan tarafa girdi. Halk olarak kurtarmak için baya uğraştık ama beceremedik. İki saattir yol trafiğe kapalı. Can kaybımız yok. İçerisindeki yolcular başka bir arabayla gittiler" dedi.

Esentepe Mahallesi, Sultangazi, İETT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 10:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ ORTADAN AYRILDI: FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ - Son Dakika
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