Son dakika haber: Sultangazi'de İETT otobüsünde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Sultangazi'de İETT otobüsünde tehlikeli yolculuk kamerada

17.10.2022 10:52

Son dakika habere göre Sultangazi'de İETT otobüsünde tehlikeli yolculuk kamerada İstanbul Sultangazi'de vatandaşlar sürücüsünün kapısını açık unuttuğu İETT otobüsü ile kilometrelerce yolculuk yaptı.

Sultangazi'de İETT otobüsünde tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de vatandaşlar sürücüsünün kapısını açık unuttuğu İETT otobüsü ile kilometrelerce yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün Eminönü Sultangazi seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İETT sürücüsü seyir halinde iken kapısını açık unuttuğu otobüs ile kilometrelerce yolculuk yapıp tehlikeli şekilde yolcu taşıdı. Bir yolcunun ise açık kapının önünde tehlikeli yolculuk yaptığı o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hareket halindeki otobüsün açık kapısı önündeki yolcuların tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptığı görülüyor. O anları cep telefon ile kayıt eden yolcu ise yanında bulunan diğer yolcular, "İETT'de kapı açık gidiyoruz böyle bir şey yok valla söyle kapıyı kapatsın" dediği görülüyor.

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Kaynak: İHA

Sultangazi, İstanbul, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Sultangazi'de İETT otobüsünde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

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