Sultangazi'de İETT şoförü, "klima arızalı" diyerek yolcuları indirdi - Son Dakika
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Sultangazi'de İETT şoförü, "klima arızalı" diyerek yolcuları indirdi

01.09.2022 02:59

Sultangazi'de İETT şoförü, "klima arızalı" diyerek yolcuları indirdi Sultangazi'de İETT şoförü "araç arızalandı" diyerek yolcuları indirdi.

Sultangazi'de İETT şoförü, "klima arızalı" diyerek yolcuları indirdi

İSTANBUL - Sultangazi'de İETT şoförü "araç arızalandı" diyerek yolcuları indirdi. İşlerine yetişmeye çalışan yolcuların tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi - Eminönü seferini yapan bir İETT otobüsü şoförü iddiaya göre Malkoçoğlu durağına geldiği esnada otobüste bulunan yolculara aracın kliması çalışmıyor diyerek inmelerini istedi. Duruma şaşıran yolcular, şoförün ısrarı karşısında araçtan inmek zorunda kaldı. Onlarca yolcuyu araçtan indirdikten sonra yoluna devam eden şoför ve mağdur yolcular cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Kaynak: İHA

Sultangazi, Tragger, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de İETT şoförü, 'klima arızalı' diyerek yolcuları indirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de İETT şoförü, "klima arızalı" diyerek yolcuları indirdi - Son Dakika
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