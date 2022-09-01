Sultangazi - Eminönü seferini yapan bir İETT otobüsü şoförü iddiaya göre Malkoçoğlu durağına geldiği esnada otobüste bulunan yolculara aracın kliması çalışmıyor diyerek inmelerini istedi. Duruma şaşıran yolcular, şoförün ısrarı karşısında araçtan inmek zorunda kaldı. Onlarca yolcuyu araçtan indirdikten sonra yoluna devam eden şoför ve mağdur yolcular cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Sultangazi, Tragger, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sultangazi'de İETT şoförü, 'klima arızalı' diyerek yolcuları indirdi - Son Dakika

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