Sultangazi'de İki Aracın Çarpışmasıyla Can Pazarı Yaşandı: 4 Yaralı

Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA Sultangazi 'de, ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen başka hafif ticari araçla çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir kadın doktor yaptı. Kaza yapan araçlardan birinin sürücüsünün Gaziosmanpaşaspor Kulübü Başkanı Cem Tavlı olduğu öğrenildi.Kaza, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddede ters yönde ilerleyen Gaziosmanpaşaspor Kulübü Başkanı Cem Tavlı'nın kullandığı 34 BBB 122 plakalı otomobil, Yahya Topbaş yönetimindeki 34 NA 5243 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Topbaş'ın kullandığı ticari araç yan yattı. Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Başından yaralanan 11 yaşındaki Yunus Emre Topbaş'a ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir kadın doktor yaptı. Bir vatandaş ise, üşümesin diye yaralı çocuğu kendi montuyla örttü.ANNE ŞOK GEÇİRDİKaza yerine gelen 11 yaşındaki Yunus Emre Topbaş'ın annesi, bir an olsun çocuğunun başından ayrılmazken gözyaşlarına hakim olamadı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.VURDUĞU GİBİ TERS DÖNÜYORMahalleli Savaş Ataseven, "Kaza yapan şoförün anlattığına göre, karşı taraftan tersten araç giriyor. Tersten girince bu da biraz hızlı geliyor. Vurduğu gibi ters dönüyor araba. Bu şekilde olmuş. Ters yöne giren adam trafik kuralına uymuyor adam. Tersten girmeye çalışıyor, biraz öteden gitmek istemiyor, anladığım kadarıyla. Tersten girince bu arkadaş da vuruyor. 1 tane çocuk yaralıydı. Başından yaralanmış sanırım ambulans götürdü. Sanırım 3-4 kişilerdi" dedi.