Sultangazi'de iki ayrı iş yerine silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de iki ayrı iş yerine silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Sultangazi'de iki ayrı iş yerine silahlı saldırı kamerada

6 saat önce

SULTANGAZİ'de geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde iki ayrı iş yerine silahlı baskın düzenlediği iddia edilen Özcan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sultangazi'de iki ayrı iş yerine silahlı saldırı kamerada, System.String[]

SULTANGAZİ'de geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde iki ayrı iş yerine silahlı baskın düzenlediği iddia edilen Özcan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, Özcan A.'nın iki ayrı iş yeri sahibiyle aralarında daha önceden husumet bulunuyordu. Pazar günü iş yeri sahipleriyle telefonda tartıştığı öne sürülen Özcan A., akşam saat 22.00 sıralarında elindeki silahla iki iş yerine de silahlı saldırı düzenledi. İlk olarak caddenin başında bulunan mekana gelen Özcan A., rastgele ateş etmeye başladı. Saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Koşarak dışarı çıkan Özcan A., ardından gittiği ikinci mekanda da rastgele ateş etmeye başladı.

Özcan A.'nın silahından çıkan kurşunlarla 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Bilgilendirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Özcan A.'yı kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Özcan A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 5 kişinin yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapüşonla yüzünü gizlemeye çalıştığı düşünülen Özcan A., ellinde silahla türkü evine giriyor ve rastgele ateş etmeye başlıyor. Çalışanların eğilerek kendilerini korumaya çalıştığı, içeride bulunan müşterilerinde sağa sola kaçıştığı kameraya yansıyor.


Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:02 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
4 bin işçi "korona virüse" karşı termal kamerayla kontrol edilerek fabrikaya alınıyor İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu         
14:45
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor         
14:35
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı         
14:00
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti         
13:55
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz         
13:36
Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti         
13:25
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı         
10:20
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 19:41:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de iki ayrı iş yerine silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]