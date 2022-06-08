Sultangazi'de iki çocuğa çarpan İETT otobüsünün şoförü serbest bırakıldı - Son Dakika
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Sultangazi'de iki çocuğa çarpan İETT otobüsünün şoförü serbest bırakıldı

08.06.2022 18:03
Sultangazi'de iki çocuğa çarpan İETT otobüsünün şoförü serbest bırakıldı

İstanbul Sultangazi'de yolun karşısına geçmek isteyen iki çocuğa çarparak yaralanmalarına neden olan İETT otobüsünün şoförü, geldiği polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Sultangazi'de yolun karşısına geçmek isteyen iki çocuğa çarparak yaralanmalarına neden olan İETT otobüsünün şoförü, geldiği polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ö.K. ve K.Ç. adlı çocuklara çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaşan İETT otobüsünün plakasını güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti.

Otobüsü kullanan şoför G.B, polis ekipleri tarafından polis merkezine çağırıldı. İfadesi alınan G.B. kazanın farkında olmadığını iddia etti.

Sürücü G.B. ifadesinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Olay

Sultangazi'de dün bir İETT otobüsü Atatürk Bulvarı'na doğru manevra yaptığı sırada Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ö.K. ve K.Ç. adlı çocuklara çarpmıştı.

Yaralanan iki çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, İETT şoförü araçla olay yerinden uzaklaşmıştı.

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Kaynak: AA

Sultangazi, Çanakkale, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de iki çocuğa çarpan İETT otobüsünün şoförü serbest bırakıldı - Son Dakika

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