Sultangazi'de iki çocuğa çarpan İETT otobüsünün şoförü serbest bırakıldı

Sultangazi'de dün bir İETT otobüsü Atatürk Bulvarı 'na doğru manevra yaptığı sırada Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ö.K. ve K.Ç. adlı çocuklara çarpmıştı.

İstanbul Sultangazi 'de yolun karşısına geçmek isteyen iki çocuğa çarparak yaralanmalarına neden olan İETT otobüsünün şoförü, geldiği polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Sultangazi, Çanakkale, İETT, Güncel, Son Dakika

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