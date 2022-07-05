SULTANGAZİ'DE İKİ ÇOCUK ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE ARAÇLARA ÇARPA ÇARPA İLERLEDİ - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE İKİ ÇOCUK ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE ARAÇLARA ÇARPA ÇARPA İLERLEDİ

05.07.2022 20:13

Sultangazi'de iki çocuk, park halindeki lüks otomobili buldukları yedek anahtarıyla çalıp park halindeki araçlara çarparak ilerledi.

Sultangazi'de iki çocuk, park halindeki lüks otomobili buldukları yedek anahtarıyla çalıp park halindeki araçlara çarparak ilerledi. Çocuklar bir süre ilerledikten sonra otomobili terk edip yaya olarak kaçtı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

İddiaya göre iki çocuk, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 2003 Sokak'ta park halinde olan 34 RM 4254 plakalı otomobilin kilitlenmemiş olduğunu fark etti. Kapıyı açıp otomobilin içini arayan çocuklar yedek anahtarını buldu. Yedek anahtarla lüks otomobili çalıştıran iki çocuk, park halindeki araçlara çarpa çarpa 50.Yıl Mahallesi'ne kadar ilerledi. Bir süre daha ilerledikten sonra durdurdukları otomobilden inen çocuklar, yaya olarak uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Çocukların otomobili çalıştırılıp çalmaları, parka halindeki araçlara çarpmaları ve bir süre sonra otomobili terk edip kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Son Dakika | KAZADAN SONRA SAVRULAN İKİ OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPMA ANI KAMERADA Son Dakika | KAZADAN SONRA SAVRULAN İKİ OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPMA ANI KAMERADA Kontrolden çıkan kamyon iş yerine ve iki araca çarptı Kontrolden çıkan kamyon iş yerine ve iki araca çarptı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE İKİ ÇOCUK ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE ARAÇLARA ÇARPA ÇARPA İLERLEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE İKİ ÇOCUK ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE ARAÇLARA ÇARPA ÇARPA İLERLEDİ - Son Dakika
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