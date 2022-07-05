Sultangazi'de iki çocuk lüks aracı çalıp ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de iki çocuk lüks aracı çalıp ortalığı birbirine kattı

05.07.2022 22:12
Sultangazi'de iki çocuk lüks aracı çalıp ortalığı birbirine kattı

Sultangazi'de lüks aracın yedek anahtarını çalan çocuk hırsızlardan biri, çaldıkları otomobille park halindeki araçlara çarparak ortalığı birbirine kattı.

Sultangazi'de lüks aracın yedek anahtarını çalan çocuk hırsızlardan biri, çaldıkları otomobille park halindeki araçlara çarparak ortalığı birbirine kattı. Aracı ilerletemeyeceğini anlayan çocuk, araçtan inerek kaçıp izini kaybettirirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçük hırsızlar, Fehim Dakak isimli şahsın aracını park edip yol kenarında mekana girdiğini görünce, lüks araca yaklaşıp kapısını açarak içinden başka bir aracın anahtarını çaldı. Çocuklardan biri anahtarını çaldığı lüks araca bindi ve sağa sola çarpa çarpa ilerlemeye başladı. Durumu fark eden araç sahibi Fehim Dakak olayı polis ekiplerine bildirdi. Aracı alıp kaçan çocuk, 50. Yıl Mahallesi'ne gelene kadar çok sayıda araca vurarak araçta yüksek maddi hasar meydana gelmesine neden oldu. Daha fazla ilerleyemeyeceğini anlayan küçük çocuk, aracı yol ortasında bırakarak kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, aracı sokak içerisinde terk edilmiş halde bularak sahibine teslim etti. Olay yerine gelen polis ekipleri aracı çalıp kaçan küçük hırsızı ve arkadaşını yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN LÜKS ARACI ÇALDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sultangazi'de küçük çocukların lüks aracı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçlardan birinin kapısını açarak park halindeki lüks aracın anahtarını çaldıkları ve sonrasında çalıştırdıkları aracı park halindeki arabalara çarparak ilerledikleri ve sonrasında da aracı terk edip kaçtıkları görülüyor.

"8-10 TANE ARACA VURUP GİTMİŞLER"

Aracı çalınan Fehmi Dakak, "Dernekte oturuyordum benim arabamı da derneğin önüne park ettim. Bu arabada karşıda duruyordu. İki tane çocuk geliyor benim arabamı açıyorlar. Bunun yedek anahtarı bende yedek anahtarı alıp götürüyorlar. Komşular ses verdi arabamın peşinden gittim ama nerden yakalayacağım. Ondan sonra geldim yine benim aracımla geldim derneğin önüne. Polisler geldi sizin arabanız mı çalındı? Dediler. Bizi takip et senin arabanı bulduk, dediler. Sonra buraya geldik araba bu halde. En az 8-10 tane araba vurmuş. Anahtar üstünde değildi aracın benim aracımın içinden yedek anahtarı alıp gittiler. Genç çocuklar bir de birisine vursalar öldürseler ne yapacağız. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Herhalde komşulardır oradaki komşular. Nereden biliyor bu iki araba benimdir onu açıyorlar bunu çalıyorlar" dedi.

"KULLANAN ÇOCUKTU, BIRAKIP KAÇTI"

Aracına hasar alan vatandaşlardan biri ise, "Alttan yukarı geldi bizim arabaya çarpınca ben peşinden koştum. Arabayı bıraktı kaçtı. Kullanan çocuktu bırakıp kaçtı. Ama bu adam diyor ki anahtarı üstünde bırakmadım araç kapalıydı. Kapalı kapıyı nasıl açsın çocuklar. ya camını kıracak ya çerçevesini yalan söylüyor. Anahtarı bıraktı arabanın üstünde o tabi aldı gitti çocuk. Çocuk ufacık çocuk 12 yaşında. ya da bu arabayı bize bıraksın bunu alsın gitsin" diye konuştu.

(Furkan Tan - Hasan Tik - Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

YORUMLAR
500
Gözyaşları içinde boynuna sarılan kadına Meral Akşener: Çocuğu ben halledeceğim Gözyaşları içinde boynuna sarılan kadına Meral Akşener: Çocuğu ben halledeceğim Sultangazi'de iki çocuk lüks aracı çalıp ortalığı birbirine kattı Sultangazi'de iki çocuk lüks aracı çalıp ortalığı birbirine kattı Saadet Partisi'nden Konut Sorununa Çözüm Raporu: 'Dezavantajlı ve Dar Gelir Grubu Konuta Erişimde Önceliklendirilmeli' Saadet Partisi'nden Konut Sorununa Çözüm Raporu: 'Dezavantajlı ve Dar Gelir Grubu Konuta Erişimde Önceliklendirilmeli'
Kaynak: İHA

Sultangazi, Tragger, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de iki çocuk lüks aracı çalıp ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:59 Kars'ta kendisini taciz ve tehdit kişiyi öldüren Azra tahliye edildi
21:42 Mutfakta çıkan yangın, kıyafetlerine sıçrayınca yaşlı kadın canından oldu
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan gündem olacak iddia: Cumhurbaşkanı'nın kafasında sonbaharda erken seçim var
21:15 Gözyaşları içinde boynuna sarılan kadına Meral Akşener: Çocuğu ben halledeceğim
21:03 Kadir Şeker'in babası oğlunun beraat etmesi gerektiğini söyleyerek isyan etti: Bir kadının çığlığına gitti
20:54 Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı!
19:58 Tahıl koridoru konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 22:19:38. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de iki çocuk lüks aracı çalıp ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement