Üye Girişi
SULTANGAZİ'DE İKİ FARKLI KAZA KAMERADA - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE İKİ FARKLI KAZA KAMERADA

10.02.2022 09:42
SULTANGAZİ'DE İKİ FARKLI KAZA KAMERADA

SULTANGAZİ'de yaşanan iki farklı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

SULTANGAZİ'de yaşanan iki farklı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Meydana gelen kazalarda, iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen iki farklı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. İlk kaza Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yaşandı. Cadde de seyir halinde olan midibüs sürücüsü, sinyal vermeden yol ortasında dönerek aracı park etmek istedi. Bu esnada arkadan gelen motokurye, aniden manevra yapan sürücünün kullandığı midibüse çarparak, yere düştü. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İkinci kaza ise 2851 Sokak'ta yaşandı. Yol kenarında sohbet eden kişi, daha sonra yolun ortasına geçti. Seyir halinde olan bir motokurye, yol ortasında sohbet eden kişilerden birine çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, moto kuryenin çarptığı kişinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Görüntü dökümü: -------------------------(Güvenlik kamerası)  -Moto kuryenin midibüse çarpması

-Moto kuryenin yol ortasındaki kişiye çarpması


YORUMLAR
500

Sultangazi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE İKİ FARKLI KAZA KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:52 Soba faciası: Kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin yaşam savaşı veriyor!
09:48 Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı!
09:18 Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği aralarına alarak parçaladı! O anlar kamerada
09:34 HDP'den istifa edip MHP'ye geçmişti! Parti'den açıklama geldi: Kovduk!
09:32 AK Partili Çamlı'dan elektrik zamları yorumu: Tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür!
09:27 Hırsızlığın böylesi! MHP'li Saffet Sancaklı tabut taşırken, cenazede soyuldu!
09:15 Sadrazamın torunları birbirine girdi: 100 milyonluk miras mezar açtırdı!
09:12 Semra Güzel'in fotoğrafında yer alan kadın, terörist Volkan Bora'nın annesi çıktı: Beni örgüt kampına Semra Güzel götürdü
08:50 5 dakikada bitti! Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden boşandı
08:47 Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 10:06:53. #1.13#
SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE İKİ FARKLI KAZA KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement