SULTANGAZİ'DE İKİ FARKLI KAZA KAMERADA

SULTANGAZİ'de sürücülerin ölümden döndüğü 2 farklı trafik kazası kameralara yansıdı.

İlk kaza dün gece saatlerinde Arnavutköy- Sultangazi yolu Sultançiftliği Mahallesi'nde oldu. Sürücüsünün yolda makas atarak ilerlediği minibüs, seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü ölümden dönerken, kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün makas attığı minibüsün motosiklete çarptığı, motosiklet sürücüsünün motosikletle birlikte yere düştüğü görülüyor. Kaza öncesi motosiklet sürücüsünün sola sinyal verdiği ancak sağ şeride girmeye çalıştığı da kameraya yansıyor.

ARA SOKAKTA YAŞANAN KAZA KAMERADA

İkinci kaza ise 11 Mayıs Cuma günü saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokak arasında sürücüsünün hız yaptığı otomobilin, önce sokağa doğru ilerleyen minibüse çarptığı, ardından halindeki hafif ticari araca çarptığı görülüyor.

Görüntü dökümü---------------Cep telefonu görüntüsü-Ticari minibüsün motosiklete çarpmasıGüvenlik kamerası görüntüleri

-Ara sokaktan yaşanan kazanın görüntüleri