Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu - Son Dakika

Sultangazi'de dün saat 16.00'da aynı tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında, verilen çay molasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

YUMRUK VE TEKMELER KONUŞTU

Yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Mahalle sakinleri, araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Kavgada bir kişi yaralanırken, polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.