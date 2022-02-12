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SULTANGAZİ'DE İKİ GURUBUN KAVGASINDA ORTALIK KARIŞTI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE İKİ GURUBUN KAVGASINDA ORTALIK KARIŞTI

12.02.2022 00:07
SULTANGAZİ'DE İKİ GURUBUN KAVGASINDA ORTALIK KARIŞTI

Emin YEŞİL / İSTANBUL DHASultangazi'de, 4 araçla gelip evlere taşlı, sopalı saldırı düzenleyen gurup ile onlara karşılık verenler arasında kavga çıktı.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de, 4 araçla gelip evlere taşlı, sopalı saldırı düzenleyen gurup ile onlara karşılık verenler arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavga polisin gelmesiyle sonlandırıldı. Kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.Olay, saat 22.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi 2096. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 araçla gelen gurup, bilinmeyen nedenle sokaktaki bazı evlere taş ve sopalarla saldırdı. Evdekilerin guruba karşılık vermesiyle sokakta ortalık birbirine girdi. Kavgada silahla ateş edilirken, bıçaklar da kullanıldı. Bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olayla ilgili gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor. . Kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Sultangazi, Saldırı, Silah, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE İKİ GURUBUN KAVGASINDA ORTALIK KARIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE İKİ GURUBUN KAVGASINDA ORTALIK KARIŞTI - Son Dakika
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