Sultangazi'de iki mahalledeki tapu sorununu belediye çözdü - Son Dakika

Sultangazi'de iki mahalledeki tapu sorununu belediye çözdü

Sultangazi Belediyesi, Gazi ve Zübeyde Hanım Mahalleleri'ndeki tapu sorununu çözüme kavuşturdu.

Sultangazi Belediyesi, Gazi ve Zübeyde Hanım Mahalleleri'ndeki tapu sorununu çözüme kavuşturdu. Toplam 117 tapunun en kısa zamanda sahiplerine ulaşması hedefleniyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "117 parselimizin mülkiyetini belediyemize alacağız, sonrasında ilgili vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için onları davet edeceğiz ve kendilerine yasalar çerçevesinde devirlerini yapmış olacağız. Bu durum nihayetinde bir satış olacak, ama rayiç değerlerle değil daha iyi fiyatlarla herkes tapusuna ulaşmış olacak" dedi

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Sultangazi Yayla Mahallesi'nde 30 hektarlık bir alanı kapsayan imar uygulaması neticesinde tapu malikleri parsellerine kavuşmuş, tapular düzenlenen törenle sahiplerine verilmişti. Sultangazi Belediyesi, ilçe halkının mağduriyet yaşamaması adına tapu ve imar sorunlarını çözmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun konuyla ilgili şunları söyledi;

"Seçim döneminde ifade etmiştik. Gazi Mahallemizde ve Zübeyde Hanım Mahallemizde 1989 tarihinden itibaren devam eden mülkiyet problemimiz vardı. Bunların yasal dayanakları farklı olsa da bugüne kadar tapu edinememiş vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceğimize dair beyanlarımız vardı. Bugün geldiğimiz durum ise Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Gazi Mahallesi ve Zübeyde Hanım Mahallesinde hazine arazisi ve koruma havzası dışında kalan bütün mülkiyet sorunlarını çözmüş oluyoruz. Koruma havzası dışında 117 parselimiz var. Vatandaşlarımız ile yapacağımız görüşmeler neticesinde artık sonuç alabileceğimiz taraftayız. Bu 117 parselimizin mülkiyetini Sultangazi Belediyesine alacağız, sonrasında ilgili vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için onları davet edeceğiz ve kendilerine yasalar çerçevesinde devirlerini yapmış olacağız. Bu durum nihayetinde bir satış olacak, ama rayiç değerlerle değil daha iyi fiyatlarla herkes tapusuna ulaşmış olacak. Bölge zaten imarlı bölgelerimiz ve imara uygun alanlarımız. Bizler devri yaptıktan sonra kardeşlerimizin sorunu çözülecek"

Bölgede hala tapu sorunu bulunan ve havzada kalan 687 parsel için İSKİ'nin özel hüküm çalışması bekleniyor. Çalışma yapılırsa 687 tapunun daha sahibine ulaşacağı belirtildi.

"SORUNLARI TEK TEK ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ"

Dursun sözlerine şu şeklide devam etti:

"687 parselimiz daha var. Bunları İstanbul Büyükşehir ile çözmemiz gerekir. Bunlarla ilgilide çalışmalar ve görüşmeler yapıyoruz. ve buranın özel hüküm alanı haline getirilmesini istiyoruz. Bu konuda İSKİ'nin bir ihale bir ihaleye çıkması gerekiyor. İhaleye çıkıldıktan sonra korunma alanı belirlenen yerlere kadar getirildiği zaman biz tekrar devreye gireceğiz, hazine üzerinden tekrar aynı yerleri alacağız. Diğer mülkiyet sorunlarını da çözeceğiz. Sultangazi'nin en büyük önemli sorunlarından olan mülkiyet meselesini de gündemimizden çıkaracağız.Bu süreç içerisinde bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a gönülden teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu


Abdurrahman Dursun, Zübeyde Hanım, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:31 Kaynak: DHA

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