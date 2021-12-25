SULTANGAZİ'DE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ... KEDİDEN KAÇAN KÖPEK ÇARPTIĞI KADINI DÜŞÜRDÜ - Son Dakika

"Türk Messi" için yolun sonu! Yusuf bir daha Barcelona forması giyemeyecek

Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan bambaşka biri oldu

Çok konuşulacak sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP için ilk kez bu ifadeyi kullandı

SULTANGAZİ'de kediden kaçan köpek çarptığı kadını düşürdü. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Aralık Pazartesi günü Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir mağazanın önünde yatan kedinin yanına köpek yanaştı. Kedi, olduğu yerden kalkarak köpeği kovaladı. Kediden kaçan köpek, telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Düşen kadına çevredekiler yardım etti. Kadın bir süre sonra kalkarak yoluna devam ederken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı anlatan kurye İbrahim Başakçı, "2-3 gün oldu köpek kediye doğru gidiyordu. Kedi köpeğe saldırdı. Kadın düştü. Biz esnaf olarak kadına yardımcı olduk. Durumu iyiydi ayağa kalktı gitti" diye konuştu.