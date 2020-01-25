Sultangazi'de inşaat halindeki camide çökme-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de inşaat halindeki camide çökme-1 - Son Dakika

Sultangazi'de inşaat halindeki camide çökme-1

6 saat önce

SULTANGAZİ'de cami inşaatında çökme meydana geldi.

SULTANGAZİ'de cami inşaatında çökme meydana geldi.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yapımı süren Merkez Camii'nin kubbe betonu atıldıktan yaklaşık 1 saat sonra çöktü. Mahalle sakinleri deprem olduğunu sanarak sokağa çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yapılan incelemede ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Sultangazi'de inşaat halindeki camide çökme-1

Esentepe Mahallesi, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:59 Kaynak: DHA
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