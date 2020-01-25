SULTANGAZİ'DE İNŞAAT HALİNDEKİ CAMİDE ÇÖKME - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE İNŞAAT HALİNDEKİ CAMİDE ÇÖKME
6 saat önce
SULTANGAZİ'de cami inşaatında çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:41 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ'de cami inşaatında çökme meydana geldi.
Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yapımı süren Merkez Camii'nin kubbe betonu atıldıktan yaklaşık 1 saat sonra çöktü. Mahalle sakinleri deprem olduğunu sanarak sokağa çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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