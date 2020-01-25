Sultangazi'de inşaat halindeki camide çökme - Son Dakika

SULTANGAZİ'de cami inşaatında çökme meydana geldi.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yapımı süren Merkez Camii'nin kubbe betonu atıldıktan yaklaşık 1 saat sonra çöktü. Mahalle sakinleri deprem olduğunu sanarak sokağa çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yapılan incelemede ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.