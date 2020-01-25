Sultangazi'de inşaat halindeki camide çökme - Son Dakika
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Sultangazi'de inşaat halindeki camide çökme

6 saat önce

SULTANGAZİ'de cami inşaatında çökme meydana geldi.

Sultangazi'de inşaat halindeki camide çökme, System.String[]

SULTANGAZİ'de cami inşaatında çökme meydana geldi.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yapımı süren Merkez Camii'nin kubbe betonu atıldıktan yaklaşık 1 saat sonra çöktü. Mahalle sakinleri deprem olduğunu sanarak sokağa çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yapılan incelemede ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.


Esentepe Mahallesi, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:43 Kaynak: DHA
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