Sultangazi'de inşaat halindeki caminin kubbesi çöktü - Son Dakika

Sultangazi'de yapımı devam eden bir caminin kubbesi beton dökümü sonrasında içeriye çöktü. O esnada inşaat halindeki camide kimse olmaması olası bir faciayı önlerken, kubbesi çöken cami drone ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sultangazi Müftülüğünce yaptırılan Esentepe Camisi inşaatında, kubbe kısmının tamamlanması için beton döküldü. Beton dökümü sonrası cami inşaatında çalışanlar betonun kurumasını beklemek için inşaattan ayrıldı. Kısa bir süre büyük bir gürültü ile caminin kubbe kısmı içeriye doğru çöktü. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, cami kubbesinin çöktüğü esnada içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Cami inşaatı çalışmalarına ara verilirken, caminin etrafı tedbir amaçlı güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Olay öncesi oradan geçtiğini belirten Neşet Saltaş isimli bir vatandaş, "Hafriyat kamyonu gelip buraya harç döktü. İçeride 15-20 kişi de çalışan vardı. Harç dökme işi bittikten sonra işçiler öğlen paydosuna çıktı. Daha sonra ağırlığa dayanmadan kubbe çöktü. Caminin kubbesi komple aşağıya doğru çöktü. Çok şükür can kaybı yok" dedi.

Beton dökümü sonrasında ağırlığa dayanamayarak çöken caminin kubbesi drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde kubbenin içeriye doğru çöktüğü görülüyor.

(Selim Bayraktar - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)