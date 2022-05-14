Sultangazi'de İrem Derici konserinde kavga çıktı, konser yarıda kaldı - Son Dakika
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Sultangazi'de İrem Derici konserinde kavga çıktı, konser yarıda kaldı

14.05.2022 23:22

SULTANGAZİ'de düzenlenen İrem Derici konserinde iki grup arasında kavga çıktı.

SULTANGAZİ'de düzenlenen İrem Derici konserinde iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası polis biber gazı kullanırken, konser yarıda kaldı.

Pop müzik sanatçısı İrem Derici, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde sahne aldı. Konser sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında bazı kişiler demir bariyerleri yerinden çıkartarak, karşı taraftakilere fırlattı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi. Sahneden kavgayı gören İrem Derici, "Yapmayın çocuklar" şeklinde kavga eden grubu uyardı. Kavganın uzaması üzerine İrem Derici'nin sahneden indiği ve konserin yarıda kaldığı öğrenildi. Yaşanan kavga ise cep telefonu kayıtlarına yansıdı.


Sultangazi'de İrem Derici konserinde kavga çıktı, konser yarıda kaldı
Sultangazi'de İrem Derici konserinde kavga çıktı, konser yarıda kaldı
Sultangazi'de İrem Derici konserinde kavga çıktı, konser yarıda kaldı
Sultangazi'de İrem Derici konserinde kavga çıktı, konser yarıda kaldı
Sultangazi'de İrem Derici konserinde kavga çıktı, konser yarıda kaldı
Sultangazi'de İrem Derici konserinde kavga çıktı, konser yarıda kaldı
Sultangazi'de İrem Derici konserinde kavga çıktı, konser yarıda kaldı
Sultangazi'de İrem Derici konserinde kavga çıktı, konser yarıda kaldı
Sultangazi'de İrem Derici konserinde kavga çıktı, konser yarıda kaldı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de İrem Derici konserinde kavga çıktı, konser yarıda kaldı - Son Dakika


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