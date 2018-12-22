Sultangazi'de İş Makinesi Metrelerce Yuvarlandı Sürücü Yaralandı

İstanbul - (yeniden) SULTANGAZİ'DE İŞ MAKİNESİ METRELERCE YUVARLANDI : SÜRÜCÜ YARALANDIHaber-Kamera : Alper KORKMAZ- Emin YEŞİL - İSTANBUL DHASultangazi'de şantiye alanında çalışma yapan iş makinesi yuvarlanarak yola devrildi.

İstanbul - (yeniden) SULTANGAZİ'DE İŞ MAKİNESİ METRELERCE YUVARLANDI : SÜRÜCÜ YARALANDI



Haber-Kamera : Alper KORKMAZ- Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA



Sultangazi'de şantiye alanında çalışma yapan iş makinesi yuvarlanarak yola devrildi. Araç içinde sıkışan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Olay saat 16.30 sıralarında Cebeci Köyü yolunda meydana geldi. Yol kenarındaki şantiye alanı içinde çalışma yapan iş makinesi metrelerce aşağı yuvarlandı. Yolda ters dönen iş makinesinin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi altında sıkışan yaralı sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul'da Pırlanta ve Zümrütlerle Süslenmiş Milyon Dolarlık Tavus Kuşu Mücevheri Çalındı

İstanbul Yara Sandı Ama...

Yazılım Uzmanı Sevdiği Kadından Özür Dilemek İçin Ankara'dan İstanbul'a Yürümeye Başladı

Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı